Samsung разработала Galaxy Note 8, посвященный зимним Олимпийскии играм 2018 года
Корейский конгломерат разработал ограниченную версию своего сверхбольшего телефона исключительно для участников зимней Олимпиады PyeongChang 2018 года. Он оснащен блестящим белым задним стеклом для представления снега и зимы, и украшен золотым логотипом Олимпийских игр и аналогичными золотыми акцентами, вдохновленными факелом Олимпиады. Внутри это все тот же Galaxy Note 8, который у всех остальных есть, минус предварительно загруженные тематические обои PyeongChang 2018.
Samsung будет распространять 4000 устройств для соревнований спортсменов и сотрудников до начала игр в начале февраля. Все участники Паралимпийских зимних игр также смогут это получить, когда логотип Paralympic Games появится с новыми телефонами.
Поскольку компания является олимпийским партнером на протяжении десятилетий, специальное издание для этого мероприятия является номиналом для курса, особенно сейчас, когда мероприятие проводится в ее родной стране. Хотя, к сожалению, эта версия доступна исключительно для спортсменов и сотрудников Олимпийских игр, вам может понадобиться скрестить пальцы и надеяться, что Samsung в конечном итоге решит ее продать. В конце концов компания выпустила издание Olympics 2016 года Galaxy S7 Edge, хотя и продала только пару тысяч единиц по всему миру.