Корейский конгломерат разработал ограниченную версию своего сверхбольшего телефона исключительно для участников зимней Олимпиады PyeongChang 2018 года. Он оснащен блестящим белым задним стеклом для представления снега и зимы, и украшен золотым логотипом Олимпийских игр и аналогичными золотыми акцентами, вдохновленными факелом Олимпиады. Внутри это все тот же Galaxy Note 8, который у всех остальных есть, минус предварительно загруженные тематические обои PyeongChang 2018.

Samsung будет распространять 4000 устройств для соревнований спортсменов и сотрудников до начала игр в начале февраля. Все участники Паралимпийских зимних игр также смогут это получить, когда логотип Paralympic Games появится с новыми телефонами.

Поскольку компания является олимпийским партнером на протяжении десятилетий, специальное издание для этого мероприятия является номиналом для курса, особенно сейчас, когда мероприятие проводится в ее родной стране. Хотя, к сожалению, эта версия доступна исключительно для спортсменов и сотрудников Олимпийских игр, вам может понадобиться скрестить пальцы и надеяться, что Samsung в конечном итоге решит ее продать. В конце концов компания выпустила издание Olympics 2016 года Galaxy S7 Edge, хотя и продала только пару тысяч единиц по всему миру.