Droid Life опубликовала утечку, которая, если быть точным, намекает на некоторые большие изменения в линейке смартфонов марки Lenovo. Хедлайнером будет Moto X5, и нетрудно понять, почему: устройство, как сообщается, включает в себя 5,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18: 9 с надстройкой iPhone X-стиля. В нем нет видимого считывателя отпечатков пальцев, поэтому X5 либо полагается на обнаружение лица (с этим могут справиться две фронтальные камеры), либо с помощью считывателя отпечатков пальцев под экраном.

X5 не будет ориентироваться исключительно на своем экране в качестве точки продажи: там также будет «умный ИИ», а также двойные задние камеры, чтобы дополнить их на передней панели.

Не то, чтобы Х запустил все умные идеи. У Moto Z3 и Z3 Play были бы высокие кривые 6-дюймовые экраны, но без надрезов (они были бы ближе к Galaxy S8). Вместо этого они полагались бы на поддержку MotoMod в качестве точки продажи - там даже был бы мод 5G (упомянутый Moto в декабре 2016 года), чтобы обеспечить сверхбыструю беспроводную связь, по-видимому, без потери батареи. Может быть третий Moto Z будет с Snapdragon 845.

И это не будет Motorola без обновлений своей быстро развивающейся линии Moto G. G6, G6 Plus и G6 Play приведут к появлению 18: 9 дисплеев на более доступные телефоны компании (5,7 дюйма в G6 и G6 Play, 5,93 дюйма в G6 Plus), хотя и с более знакомыми проектами, которые включают обычные считыватели отпечатков пальцев. В противном случае, это удары по скорости. Регулярный G6 будет использовать Snapdragon 450, в то время как по крайней мере G6 Plus будет использовать Snapdragon 630. G6 Plus получит увеличение батареи до 3200 мАч, а G6 Play станет чемпионом долголетия с блоком питания мощностью 4000 мАч.

Только модели G6 имеют подробные спецификации и цены ($ 240 для G6, 330 $ для Plus), и нет окончательной даты запуска.