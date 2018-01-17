Lamborghini Urus - это больше, чем просто абсурдный внедорожник. Это означает, что наряду с 650-литровым двухцилиндровым турбодизелем объемом 4 литра V8 у вас также есть опция для двух Android-планшетов, установленных на задних сиденьях водителя и пассажира. О, и есть также цифровая панель приборов, которая будет либо поддерживать ее под максимальной скоростью 305 KMH (189,5 MPH), либо легче, в зависимости от вашего стиля вождения.

Водитель и пассажир на переднем сиденье также не отстают в плане технологий. Urus также оснащен информационно-развлекательной системой третьего поколения Lamborghini, которая появляется на двух экранах. Навигация, телефонные интерфейсы (поддерживаются как Android Auto, так и Apple CarPlay), а данные состояния автомобиля представлены на дисплее центральной консоли. На нижнем монтажном экране есть клавиатура и экран с поддержкой рукописного ввода для настройки климат-контроля и подогрева сидений, среди прочих функций.

Lamborghini также говорит, что система полностью управляется голосом и способна выполнять голосовые команды естественного диалога для управления вашей музыкой, отправки текстовых сообщений и принятия вызовов. Они привязаны к интерфейсу смартфона Lamborghini, который работает с Baidu-Carlife в Китае, в дополнение к мобильным экосистемам Купертино и Mountain View.

Под подлокотником центральной консоли вы найдете беспроводную зарядную площадку для вашего совместимого телефона, «профиль личной памяти», пару полноразмерных USB-портов, слот для SD-карт и слот для SIM-карты, чтобы автомобиль мог передавать телематику с помощью Lamborghini. Существует также дополнительный ТВ-тюнер (если вам нужен перерыв); хэдз-ап и 1700-ваттная звуковая система Bang & Olufsen с 21 динамиком, способная в 3D-аудио.

Здесь представлены автономные расширенные системы поддержки драйверов Supercar, предлагающие «инновационную систему PreCognition, предотвращающую или уменьшающую столкновение». Предусмотрены передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида и режим резервного копирования трейлера.

Как только он будет доступен весной этого года, у него будет MSRP в 200 000 долларов.