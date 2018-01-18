Если вы будете судить о камерах по мегапикселям и ее стоимости, то Hasselblad просто представила конечную модель. H6D-400c может снимать 400-мегапиксельные фотографии и обойдется вам в 48 000 долларов, что равносильно цене хорошо оборудованной модели Tesla 3. Она делает это, объединяя до шести различных экспозиций со 100-мегапиксельным, среднеформатным 53,4 x 40,0 мм сенсором в процессе, который называется «Multi Shot». Каждое изображение смещается на пиксель, создавая картинку с гораздо более высоким разрешением, подобно тому, как Pixel Shift работает на зеркальном фотоаппарате A7R III от Sony.

Фотографии захватываются с истинной глубиной в 16 бит. Вы можете объединить шесть изображений для создания 400-мегапиксельного изображения с более высоким разрешением (23 200 x 17 400, размером 2,4 ГБ) или создать улучшенную 100-мегапиксельную фотографию с более точными цветами. Изображения записываются быстро, но ваш объект должен оставаться относительно неподвижным.

400 мегапикселей могут показаться чересчур избыточными, но есть смысл. Для цифровых архивистов, которые регистрируют искусство, насекомых и других образцов для музеев или макрофотографистов, где более подробное изображение всегда лучше. Профессионалы в ландшафте, искусстве или модные фотографы также могут получить больше разрешения, чтобы помочь в последующей пост-обработке фотографий.

Hasselblad, не известный своим техническим мастерством, наконец догнал других производителей камер с выпуском X1D. H6D-400C продолжает эту тенденцию: USB 3.0 Type C для быстрой передачи данных, 30 кадров в секунду в режиме реального времени, слоты с двумя картами памяти (CFast 2.0 и SD) и WiFi, которые вместе с приложением Phocus Mobile iOS дают вам быстрое изображение в студии предварительного просмотра.

H6D-400C может даже записывать видео 4K в собственном формате RAW Hasselblad. Это придало бы вашим фильмам невероятно уникальный вид, учитывая глубину поля и потенциал боке от массивного датчика. Просто помните, что цена в 48 000 долларов не включает линзы.