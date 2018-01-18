Китай добавляет опознавание лиц в свои всеобъемлющие системы эпиднадзора в Синьцзяне, регионе с преобладанием мусульман на западе страны, который, по мнению критиков, находится под угрозой безопасности. По словам анонимного источника, который говорил с Bloomberg, инструменты геозащиты предупреждают власти, когда цели выходят за пределы установленной 300-метровой безопасной зоны.

Так называемый «предупреждающий проект», управляемый государственным оборонным подрядчиком, сопоставляет лица с видеокамерами наблюдения и наблюдения за подозреваемыми. Пилот является частью усилий компании по пресечению террористических атак путем сбора биометрических данных миллионов граждан (в возрасте от 12 до 65 лет), которые затем связаны с карточками регистрации домашних хозяйств Китая.

Пекин настаивает на строгих мерах безопасности, необходимых для решения многочисленных случаев насилия и беспорядков, которые он связывает с исламскими экстремистами. Но активисты, в том числе Хьюман Райтс Вотч, осудили политику как «нарушение международных норм в области прав человека». Китай также был призван ограничить религиозные свободы 10 миллионов этнических уйгуров региона, большинство из которых являются мусульманами, и для введения ограничений на поездки для лиц, принадлежащих к этническому меньшинству.

Китай может похвастаться самой большой в мире системой мониторинга с примерно 170 миллионами камер видеонаблюдения по всей стране с планами установить 400 миллионов новых в течение следующих трех лет. Теперь он планирует добавить опознавание лиц в микс с помощью фирм ИИ, чтобы понять кучу видеороликов и отслеживать подозреваемых и даже предсказывать преступления.