Каждый хочет отправить пилотируемую миссию на Марс в не слишком отдаленном будущем, но есть немало проблем, которые необходимо решить, прежде чем мы сможем достичь этой цели. Важнейшим вопросом является вопрос энергетики. Долгосрочное пребывание на Марсе или где-либо еще в этом отношении потребует много энергии, равно как и поездка на Землю.

Однако загрузка ракеты со всем необходимым топливом не сработает - нам нужно будет слишком много. Поэтому способ создания топлива в пути является обязательным, и исследователи из НАСА, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Департамента энергетики объявили сегодня, что они провели успешные испытания системы, которая может это сделать.

Kilopower - это небольшой ядерный реактор, который может генерировать надежный источник питания. Версии колеблются от 1 киловатт - достаточно для питания основного тостера - до десяти киловатт, а исследователи проекта Kilopower заявили в статье Space.com, что около четырех или пяти последних потребуется для питания среды обитания на Марсе.

«Компактные размеры и прочность Kilopower позволяют нам поставлять несколько блоков на одном посадочном устройстве на поверхность, что обеспечивает десятки киловатт мощности», - сказал Стив Юрчик, помощник администратора Миссии NASA по космическим технологиям.