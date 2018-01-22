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Ученые создали скоростной ДНК-наноробот

22.01.2018 21:16 3

Ученые создали скоростной ДНК-наноробот

ДНК-роботы обещают все виды микроскопических машин, но есть серьезное препятствие: они медленные. Существующие проекты, которые используют биохимические процессы для движения, могут занять несколько часов, чтобы перемешивать молекулы вокруг, что делает их совершенно непрактичными для чего-либо чувствительного к времени. Теперь же ученые разработали наноробот ДНК (в частности, руку), которая использует электрические поля для перемещения в 100 000 раз быстрее, чем предыдущие примеры, хотя она основана на простых концепциях.

Видите ли, молекулы ДНК имеют отрицательные заряды, как само собой разумеющееся. Исследователи обнаружили, что они могут быстро и точно перемещать руку, подвергая ее электрическим импульсам, которые перетягивают все в правильном направлении. Вы можете вращать руку, перемещать ее в другое положение или даже прикладывать силу, все в миллисекундах.

Вы не обязательно увидите небольшое количество этих роботов на основе генов в действии. Скорее, вы увидите, что «миллионы» из них работают в тандеме как часть нанофакторов. Они могут объединять сложные молекулы (скажем, для медицины) или идентифицировать вещества на чрезвычайно маленьком уровне. И во многих отношениях новый подход делает нанороботы ДНК практичными. Всякий раз, когда такая технология готова к прайм-тайму, ее можно использовать для задач «на лету», где вы просто не можете позволить себе подождать.

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