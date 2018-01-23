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Исследователи IBM используют ИИ для прогнозирования риска развития психоза

23.01.2018 23:21 12

Исследователи IBM используют ИИ для прогнозирования риска развития психоза

Исследовательская группа IBM по вычислительной психиатрии и нейровизуализации работает над тем, чтобы использовать компьютерное обучение для прогнозирования риска развития психоза, и она только что опубликовала второе исследование, в котором ИИ может оказаться ценным инструментом, когда речь заходит об оценке психического здоровья.

Работая с публикацией в 2015 году, команда использовала ИИ для анализа речевых моделей 59 человек, которые участвовали в отдельном исследовании. Стенограммы интервью, в котором принимали участие участники, были разбиты на части речи и были подсчитаны, насколько последовательными были предложения. Затем модель машинного обучения определяла на основе этих речевых моделей, у кого был риск развития психоза, а у кого нет. Из этих участников 19 развили психотическое расстройство в течение двух лет, а 40 - нет, и модель смогла предсказать это с 83-процентной точностью. Она также смогла дифференцировать речевые модели пациентов, у которых недавно развился психоз от здоровых с 72-процентной точностью. Программа обнаружила, что те, кто подвержен риску психоза, использовали меньше притяжательных местоимений при произнесении и построении менее согласованных предложений.

Хотя работа все еще продолжается, она показывает, что ИИ может быть эффективным инструментом и может быть особенно полезен, когда специалисты по психическому здоровью находятся в дефиците или недоступны. «Мы считаем, что это важный шаг на пути к разработке инструмента для специалистов в области психического здоровья, опекунов и пациентов с помощью инструмента, который может расширить и увеличить охват нейропсихиатрической оценки за пределами клиники», - сказал автор исследования Гильермо Чекки. Возможность прогнозировать риск развития психоза за несколько лет может помочь медицинским работникам и специалистам в области психического здоровья лучше распределить свои ресурсы и обеспечить лучший уход для тех, кто подвергается риску. Чекки указывает, что одна из областей, где это может оказать влияние, - это бездомные, у которых, вероятно, нет ресурсов для поиска медицинской помощи.

Исследование недавно было опубликовано в «World Psychiatry», и Чекки говорит, что команда будет делиться дополнительной работой с другими состояниями психического здоровья, включая депрессию, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и хроническую боль.

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