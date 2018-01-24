Технические титаны, такие как Intel и IBM, уже начали разрабатывать чипы для ИИ, которые имитируют работу человеческого мозга - это, в конце концов, самый мощный компьютер. Область «нейроморфных вычислений» все еще находится на самом раннем этапе, и одной из самых больших проблем пионеров является копирование нейронных синапсов. Это небольшие структуры, где информация проходит, когда она перемещается от одного нейрона к другому. Вот почему команда инженеров MIT приступила к разработке искусственного синапса и успешно придумала дизайн, который может «точно контролировать прочность электрического тока, протекающего через него, подобно тому, как ионы протекают между нейронами».

Существующие конструкции, которые обычно используют некристаллические твердые или аморфные материалы, затрудняют контроль потока ионов, что означает, что они не настолько успешны в перемещении информации от нейрона к нейрону. Чтобы решить эту проблему, команда создала синапсы с использованием кремниевой пластины и кремниевого германия - материала, обычно используемого в транзисторах. Руководитель команды Джихван Ким сказал, что вместе «два совершенно несогласованных материала могут образовывать воронкообразную дислокацию, создавая единый путь, через который могут течь ионы».

Они протестировали свое открытие, используя его на чипе для своей нейронной сети, которую они загрузили десятками тысяч образцов почерка. Результат? Он смог распознать почерк в 95% случаев - неплохо, потому что нынешние алгоритмы, питаемые типичным оборудованием, имеют точность в 97 процентов.

Тем не менее, нейроморфные вычисления могут сделать намного больше, чем распознать рукописные образцы. В будущем это может привести к тому, что портативные ИИ-устройства станут намного более мощными, чем ваш уже впечатляющий современный смартфон. «В конечном итоге мы хотим, чтобы чип размером с ноготь заменил один большой суперкомпьютер», - сказала Ким. «Это открывает ступеньку для производства настоящего искусственного оборудования».