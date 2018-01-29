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«Final Fantasy XV: Pocket Edition» выйдет в свет 9 февраля

29.01.2018 18:48 18

«Final Fantasy XV: Pocket Edition» выйдет в свет 9 февраля

Похоже, Final Fantasy XV Pocket Edition, мобильная версия консоли и игры для ПК, не за горами. Согласно списку в App Store, он прибудет на iOS 9 февраля для игроков, у которых есть iPhone 6 или более поздние версии, поздняя модель iPad или iPad Pro. Игра также появилась в Google Play еще в августе прошлого года, и пока дата релиза здесь не упоминается, вы можете предварительно зарегистрироваться, чтобы узнать, когда она поступит.

Мобильная версия игры следует за консолью, ПК и, в последнее время, с многопользовательским DLC. До сих пор название было маркетинговой феерией для Square Enix, создающей фирменные товары, такие как смартфон и даже Audi R8.

Таким образом, справедливое количество скептицизма приветствовало версию карманного издания, поскольку это казалось еще одним потенциальным выманиванием денег. Тем не менее, по большей части игра осталась верной оригиналу с точки зрения персонажей, механики игрового процесса, битв и т. д. В то же время разработчики пошли на более простой дизайн персонажей, который должен хорошо работать на маломощных смартфонах.

Согласно сайту Final Fantasy XV Pocket Edition, все 10 глав будут стоить $ 19,99. Если вы предпочитаете делать что-то по частям, первая глава будет бесплатной, следующие две будут продаваться по 0,99 доллара каждая, а затем, главы с четвертого по десять будут стоить 3,99 доллара.

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