Крошечные кубические космические аппараты не просто полезны вокруг орбиты Земли. Европейское космическое агентство выбрало двух победителей на соревнованиях по созданию кубизатов, которые будут изучать темную сторону Луны. Первый Lunar Meteoroid Impact Orbiter (Lumio), обходил вокруг дальней стороны Луны, чтобы нанести на карту метеорные кратеры, ища яркие вспышки. Lunar Volatile and Minearology Mapping Orbiter (VMMO), тем временем, будет изучать постоянно потемневший кратер Shackleton возле лунного южного полюса, чтобы искать лед и другие материалы, которые могут быть полезны колонистам. Он будет следить за радиацией.

Различия в основном сводятся к датчикам - Lumio будет использовать оптическую камеру, в то время как VMMO будет полагаться на миниатюрный лазер. Победители будут работать с ESA по планам миссий в феврале и марте.

Если все работает так, как ожидалось, мелкие сосуды могут помочь вступить в эру более дешевых исследований луны. До сих пор лунные зонды, как правило, были большими и дорогостоящими проектами, которые заставляли ученых выбирать миссии относительно осторожно. Кубизаты открывают двери для операций Луны, которые раньше не были реалистичными, и могли помочь заполнить пробелы в знаниях о нашем ближайшем небесном соседе.