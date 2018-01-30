Вторник, 30 Января

Samsung Galaxy S9 может представить более надежное распознавание лица

30.01.2018 0:04 12

Samsung Galaxy S9 может представить более надежное распознавание лица

Samsung намекнула, что Galaxy S9 может включать более продвинутое распознавание лиц, но теперь мы узнаем о том, что действительно задействовано. SamCentral в настройках APK для бета-версии Oreo Galaxy Note 8 обнаружила скрытую функцию интеллектуального сканирования, которая использует как распознавание лиц на основе камеры, так и сканер радужной оболочки в тандеме для «лучшей точности и безопасности» и улучшения результатов в «темном или очень ярком» освещении. Учитывая, что сканирование радужной оболочки на S8 и Note 8 может быть фиктивным, это может обеспечить гораздо более последовательный опыт, когда вы разблокируете свой телефон или получаете доступ к защищенной информации.

Просто, как это работает, не сразу видно. Видео, включенное в эту функцию, предполагает, что одновременно и сканер радужной оболочки, и камера активны независимо от условий, но неясно, означает ли это объединение их данных или использование одного в качестве резервного для другого. Например, сканер радужной оболочки может иметь приоритет ночью.

Поскольку функция в настоящее время не доступна пользователям, она может быть представлена с S9, когда он будет запущен в феврале. Это не исключает поддержки на старых телефонах, чтобы быть понятным - Samsung может предоставить функцию пользователям S8 и Note 8 всякий раз, когда их официальное обновление Oreo приходит. Вопрос в том, получат ли они одинаковые функции распознавания лиц. Чип Exynos 9810, ориентированный на S9 (и, возможно, Snapdragon 845), позволяет распознавать 3D-лицо в iPhone X и безопасный биометрический процессор, поэтому вам может понадобиться S9 для использования вашего лица для платежей или других функций, которые зависят от более строгой безопасности.

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