По мере того, как искусственный интеллект развивается беспрецедентно, мы склонны видеть его появление в эмоциональных терминах - как правило, либо волнение, либо страх. Но Noumena, коллектив дизайнеров, инженеров и архитекторов, смотрит на ИИ и роботы более практично. Какую форму они возьмут, как они выживут и развиваются, и где они будут жить? Они нацелены на изучение этой идеи с выставкой под названием «Роботизированные места обитания».

В проекте Noumena предполагается, что системы глубокого обучения будут развиваться из их узких возможностей Go-playing и вскоре будут соответствовать людям во многих, если не в большинстве, задачах. Хотя это ставит их на один уровень с нами, это не значит, что они будут жить одинаково. «Общество должно будет разработать основу для процветания», - объясняет Noumena на своем веб-сайте. «Появится новая форма искусственной жизни, найдя пространство на периферии человечества, чтобы не конкурировать за ресурсы с доминированием человека».

Чтобы представить себе, что такое общество ИИ, Noumena сначала нужно было спроектировать самих роботов, поэтому они создали скитальцев, которые являются частично биологическими и частично искусственными. У них есть двигатели постоянного тока, основная плата Arduino и датчики движения Kinect для управления их движениями. На «носу» находится перистальтический насос, который может вводить материал в центральный «позвоночник» в песчаный ландшафт.

Внешняя трехмерная печатная черепаховая кожа имеет слегка жуткий вид, но есть причина для пазов. Они содержат мицелий, грибковый материал, состоящий из колоний бактерий, которые позволят роботам «расти». Он также подает энергию на двигатели, шестерни и электронику, которые встроены в рамки ботов.

Затем роботы могут отправиться в песчаную местность размером 16 x 16 футов, основываясь на трехмерной карте, созданной с помощью датчика Kinect от предыдущих экскурсий, и вводят мицелий в окружающую среду. Это создает сеть линий, состоящих из бактерий и агрегирующих материалов, создавая причудливый ландшафт, который является искусственным и биологическим сразу. Затем его собирают центральные колонны, похожие на подлокотники, которые используют материалы для изготовления новых скитальцев, что делает все самоподдерживающимся.

Установка предназначена для размышлений, показывая, что машины не могут жить в блестящем мире, подобном Матрице, а скорее «естественном ландшафте, роботизированном манипулированием», объясняет Noumena. В то же время подобная технология может потребоваться для машин, которые отправляются на Марс и другие миры, открывая путь для людей.

Noumena указывает, что это общество роботов «спровоцирует необходимость превращения роботов в разные виды, каждый из которых выполняет конкретные задачи». Это, в свою очередь, создаст еще более развитую инфраструктуру, которая гарантирует, что все это будет продолжаться. Конечный результат? «Новая роботизированная среда обитания, сформированная автономными видами, вызванная скрытыми, недоступными силами».