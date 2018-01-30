Представьте себе, сколько нам нужно иметь на борту еды для долгого путешествия на Марс. Поскольку провозить больше ресурсов означает более высокие затраты - чем тяжелее космический корабль, тем больше топлива ему нужно, ведь ученые ищут способы сделать самообеспечивающиеся транспортные средства. Например, команда исследователей из Университета штата Пенсильвания разработала метод создания космической пищи с помощью космонавта.

Отвратительно? Ну, техника команды точно не превращает фекалии в пищу. Вместо этого она использует микробы для разрушения твердых и жидких отходов человека с анаэробным расщеплением, процесс, который не потребляет драгоценный кислород, подобно тому, что происходит внутри нашего желудка, когда мы едим. Во время пищеварения фекальный материал продуцирует метан, который затем подается в бактерии (Methylococcus capsulatus), естественно находящиеся в почве и уже используемые для изготовления гранул животных с использованием микробного реактора.

Когда исследователи протестировали свою технику с использованием искусственного корма, конечным результатом была биомасса, которая составляла 52 процента белка и 36 процентов жиров. Это то, что будущие космонавты будут есть.

Исследователи заявили, что в дополнение к тому, чтобы быть упакованным с питательными веществами, это также относительно быстро: исследователи сказали, что они смогли убрать от 50 до 60 % веществ в твёрдой массе из отходов в течение 13 часов во время тестирования. Это намного быстрее, чем современные методы обработки отходов, и даже превосходит по времени созревание картошки или томатов.

Исследователи также обнаружили потенциальные источники пищи, отличные от Methylococcus capsulatus, во время испытаний. Когда они пытались выращивать микробы в щелочной или высокотемпературной среде, чтобы предотвратить рост патогенов, они обнаружили, что бактерия под названием Halomonas desiderata (15 процентов белка и 7 процентов жиров) может процветать в суровых условиях. Другой вид бактерий под названием Thermus aquaticus может жить в средах, достигающих 158 градусов по Фаренгейту. С питательной ценностью, которая составляет 61 процент белка и 16 процентов жиров, это еще один возможный источник микробного сливочного слизи для будущих космонавтов.