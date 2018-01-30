Ученые исследуют использование отходов космонавта, чтобы сделать космическую пищу
Представьте себе, сколько нам нужно иметь на борту еды для долгого путешествия на Марс. Поскольку провозить больше ресурсов означает более высокие затраты - чем тяжелее космический корабль, тем больше топлива ему нужно, ведь ученые ищут способы сделать самообеспечивающиеся транспортные средства. Например, команда исследователей из Университета штата Пенсильвания разработала метод создания космической пищи с помощью космонавта.
Отвратительно? Ну, техника команды точно не превращает фекалии в пищу. Вместо этого она использует микробы для разрушения твердых и жидких отходов человека с анаэробным расщеплением, процесс, который не потребляет драгоценный кислород, подобно тому, что происходит внутри нашего желудка, когда мы едим. Во время пищеварения фекальный материал продуцирует метан, который затем подается в бактерии (Methylococcus capsulatus), естественно находящиеся в почве и уже используемые для изготовления гранул животных с использованием микробного реактора.
Когда исследователи протестировали свою технику с использованием искусственного корма, конечным результатом была биомасса, которая составляла 52 процента белка и 36 процентов жиров. Это то, что будущие космонавты будут есть.
Исследователи заявили, что в дополнение к тому, чтобы быть упакованным с питательными веществами, это также относительно быстро: исследователи сказали, что они смогли убрать от 50 до 60 % веществ в твёрдой массе из отходов в течение 13 часов во время тестирования. Это намного быстрее, чем современные методы обработки отходов, и даже превосходит по времени созревание картошки или томатов.
Исследователи также обнаружили потенциальные источники пищи, отличные от Methylococcus capsulatus, во время испытаний. Когда они пытались выращивать микробы в щелочной или высокотемпературной среде, чтобы предотвратить рост патогенов, они обнаружили, что бактерия под названием Halomonas desiderata (15 процентов белка и 7 процентов жиров) может процветать в суровых условиях. Другой вид бактерий под названием Thermus aquaticus может жить в средах, достигающих 158 градусов по Фаренгейту. С питательной ценностью, которая составляет 61 процент белка и 16 процентов жиров, это еще один возможный источник микробного сливочного слизи для будущих космонавтов.