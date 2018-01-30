Mazda уже работает над преемником своих эффективных двигателей Skyactiv-X и думает, что это может сделать автомобили такими же чистыми, как EV, если учесть CO2 от производства электроэнергии. Автопроизводитель полагает, что он может повысить эффективность Skyactiv-3 до 56 процентов, близкую к максимальной теоретической термической эффективности цикла газового двигателя Otto, сказал Митсуо Хитоми в интервью Automotive News. Если он сможет достичь этой отметки, это снизит загрязнение CO2 на четверть, сделав двигатели Skyactiv-3 такими же эффективными, как и электромобили.

Напомним, что двигатель Skyactiv-X сочетает топливную эффективность дизельных двигателей с более низким уровнем загрязнения бензина. Он сжимает бензино-воздушную смесь намного больше, чем обычный мотор, а затем зажигает ее с помощью технологии искробезопасного воспламенения от сжатия (SCCI). Это позволяет сжигать больше газов, обеспечивая на 30% больше мощности для колес для такого же количества топлива.

Хитоми не представил никаких подробностей о том, когда они смогут построить такой высокоэффективный двигатель, а 56% тепловой эффективности звучит как почти невозможная отметка. Кроме того, его сравнительные утверждения по EV не выдерживают аргументов в таких странах, как Франция, которая получает 90 процентов своей мощности от источников, не содержащих CO2.

Кроме того, моторы Mazda Skyactiv-X не должны появляться на рынке до 2019 года, поэтому новая технология Skyactive-3, скорее всего, не появится до начала и середины 2020-х годов. К тому моменту, когда это произойдет, смесь электростанций будет в большей степени способствовать использованию возобновляемых источников энергии, и EV должны иметь гораздо лучший диапазон и более низкие цены.

Тем не менее, бензиновые двигатели все еще будут находиться в течение долгого времени, и Mazda является одним из немногих автопроизводителей, пытающихся их улучшить.