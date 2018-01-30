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В будущем выпуск электромобилей Mercedes будет опираться на фабрики на трех континентах

30.01.2018 20:39 21

В будущем выпуск электромобилей Mercedes будет опираться на фабрики на трех континентах

В прошлом году Mercedes-Benz анонсировала электрические версии всех своих моделей к 2022 году, и теперь она подробно рассказала, как намерена достичь этой цели. Автопроизводитель обнародовал планы по перекачке 11 миллиардов евро в строительство EV на шести заводах на трех континентах и глобальной сети производства батарей.

Выйдя за рамки концепций, первый автомобиль, построенный полностью электрическим от суббренда EQ (внедорожник EQC) выйдет с конвейерной линии в Брамене, Германия, в 2019 году, а затем больше моделей EQ появятся с завода в городе Тускалусе, что находиться в штате Алабама. Глобальная сеть производства аккумуляторных батарей будет поддерживать грандиозные амбиции Mercedes и на данный момент состоит из пяти заводов для аккумуляторов на трех континентах.

Мы видели, что другие производители используют аналогичные сроки для выпуска EV, но установка производственных планов (как для цепочки поставок аккумуляторов, так и для самих автомобилей) предполагает, что для Mercedes это бизнес. Но есть одна маленькая заминка: кажется, что заводы автопроизводителя предназначены для аккумуляторных батарей, а не для ячеек, которые они получают от поставщиков.

В будущем выпуск электромобилей Mercedes будет опираться на фабрики на трех континентах
В будущем выпуск электромобилей Mercedes будет опираться на фабрики на трех континентах
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