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Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

30.01.2018 22:36 15

Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

Первое, что можно сказать о Retro Classic, это то, что она выглядит так, как будто была построена в 1920-х годах кружком инженеров-строителей. Если вы ищете что-то тихое и легкое, то это противоположность вашим ожиданиям. Весом около 2 кг, клавиатура одета в цинковый алюминий либо с бронзовой, либо с медной вершиной. Есть четыре короткие резиновые ножки под самой клавиатурой, а две задние спинки можно скрутить, чтобы поднять ее.

Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

Как следует из названия, Retro Classic смоделирована в стиле старинной пишущей машинки с механическим молотком. Переключатели в этом случае производятся Kailh, подбирая стиль и технологию более известного Cherry MX. Отличное количество движения и сопротивления, а также громкий щелчок, когда вы достигаете нижней части каждой клавиши.

Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

Изготовленные на заказ полупрозрачные крышки клавиш округлены и находятся друг от друга на расстоянии нескольких миллиметров, более прочные, чем сопоставимые старомодные клавиатуры. Говоря о клавиатурах, устройство настроено для ПК с ОС Windows, поэтому, если вы хотите запустить его с OS X, вам нужно подождать 10 минут. Упаковка с клавишами для OS X поставляется вместе с салфеткой для чистки, и вам будет поручено снять существующие колпачки. К счастью, клавиши можно легко снять и снова включить, не требуя дополнительного инструмента.

Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

Одним из больших торговых точек для Retro Classic является использование натурального дерева и кожи в ее конструкции. Взгляд, чувство и запах этой вещи поразительны, особенно Artisan с его кожаным цилиндром. Фактически, все в этой клавиатуре кричит о роскоши, в том числе ее USB-кабель длиной около 2 метров.

Хотя клавиши немного хмурые для продукта, который якобы премиальный и это может стать для некоторых проблемой. То же самое можно сказать и о печатных надписях над индикаторами состояния в правом верхнем углу. Выбор шрифта с засечками и способ его применения полностью несовместимы с буквами без засечек на самих кнопках. И это такие детали, которые имеют значение, когда вы тратите больше 200 долларов за клавиатуру.

Классическая клавиатура Azio Retro Classic роскошна, но несовершенна

Azio продает Retro Classic за 220 долларов, или 190 долларов за версию, предназначенную только для проводной связи. Эта клавиатура заставляет вас больше задуматься о том, как вы печатаете, и что вы печатаете.

Но, как и все роскошные клавиатуры, это устройство, которое очень приятно иметь, а не что-то важное. Вы можете подобрать приличную клавиатуру и за 10 долларов, но это то, что вы покупаете, когда делаете заявление. Это та же самая логика, которая относится к первоклассному билету на самолет или к той лимитированной обуви, которую вы ждали всю ночь, чтобы купить. Вопрос во всех этих сценариях один и тот же: есть ли у вас такие деньги, чтобы безболезненно потратить?

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