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Сообщается, что Отдел правосудия и SEC обсуждают замедление iPhone от Apple

30.01.2018 23:43 3

Сообщается, что Отдел правосудия и SEC обсуждают замедление iPhone от Apple

В декабре Apple допустила замедление старых моделей iPhone, заявив, что практика заставила старые телефоны со старыми батареями внезапно перезагрузиться. Apple теперь сталкивается с многочисленными исками в США и за рубежом, а также с расследованием во Франции. И теперь, по сообщениям Bloomberg, Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучают, нарушало ли управление компанией замедление любых законов о ценных бумагах.

Источники Bloomberg сообщили, что правительственные чиновники попросили Apple предоставить информацию, но они также дали понять, что расследование находится на ранней стадии.

После того, как замедление Apple стало общеизвестным, компания извинилась и снизила цену на замены аккумулятора. С предстоящим обновлением ОС - iOS 11.3 - Apple позволит пользователям iPhone следить за здоровьем своих батарей и выбирать, активировать ли перезапуск-предотвращение замедления.

Ранее в этом месяце сенатор Джон Туне отправил генеральному директору Apple Тиму Куку письмо с просьбой ответить на множество вопросов об замедлении и обработке Apple ими. Он попросил ответа к 23 января.

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