Ранее на этой неделе очень внимательные зрители VR Focus увидели два патента, поданных Sony Interactive Entertainment, которые выглядят подозрительно похожими на контроллеры движения. Пока еще рано говорить о том, являются ли наши первые взгляды на совершенно новую PlayStation VR. Но прошло восемь лет с тех пор, как контроллеры Move впервые попали на рынок, поэтому они могут сообщить о дизайне моделей, которые Sony в конечном итоге развивает, чтобы следить за ее стареющими устройствами VR.

Первый патент включает в себя рисунки, которые выглядят как вертикальный контроллер захвата с большим пальцем вверху, кнопки, расположенные поверх этого, и триггер с другой стороны, расположенный под указательным пальцем. Ручной ремешок находиться сбоку, блокировка передач под «захватом» расширяется и сжимается, чтобы дать иммерсивную обратную связь «способную передать тактильный смысл пользователю», согласно патенту.

Другой патент предназначен для отслеживания индивидуального расположения пальца пользователя исключительно с использованием дисплея, установленного на головке (HMD), то есть гарнитуры. Это будет работать иначе, чем текущая настройка PSVR, которая использует камеру PlayStation для отслеживания положения контроллеров Move. Другими словами, нам нужен новый HMD, чтобы воспользоваться этим дизайном.

Вне зависимости от того, попадают ли они в будущую настройку Sony VR, но стоит отметить, что PSVR лидирует зарождающийся высокопроизводительный игровой рынок VR с более чем 2 миллионами проданных единиц.