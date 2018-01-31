Среда, 31 Января

Sony запатентовала концепты контроллеров управления движением в VR

31.01.2018 1:01 12

Sony запатентовала концепты контроллеров управления движением в VR

Ранее на этой неделе очень внимательные зрители VR Focus увидели два патента, поданных Sony Interactive Entertainment, которые выглядят подозрительно похожими на контроллеры движения. Пока еще рано говорить о том, являются ли наши первые взгляды на совершенно новую PlayStation VR. Но прошло восемь лет с тех пор, как контроллеры Move впервые попали на рынок, поэтому они могут сообщить о дизайне моделей, которые Sony в конечном итоге развивает, чтобы следить за ее стареющими устройствами VR.

Первый патент включает в себя рисунки, которые выглядят как вертикальный контроллер захвата с большим пальцем вверху, кнопки, расположенные поверх этого, и триггер с другой стороны, расположенный под указательным пальцем. Ручной ремешок находиться сбоку, блокировка передач под «захватом» расширяется и сжимается, чтобы дать иммерсивную обратную связь «способную передать тактильный смысл пользователю», согласно патенту.

Другой патент предназначен для отслеживания индивидуального расположения пальца пользователя исключительно с использованием дисплея, установленного на головке (HMD), то есть гарнитуры. Это будет работать иначе, чем текущая настройка PSVR, которая использует камеру PlayStation для отслеживания положения контроллеров Move. Другими словами, нам нужен новый HMD, чтобы воспользоваться этим дизайном.

Вне зависимости от того, попадают ли они в будущую настройку Sony VR, но стоит отметить, что PSVR лидирует зарождающийся высокопроизводительный игровой рынок VR с более чем 2 миллионами проданных единиц.

Hyperloop One и Here сделали приложение для воображаемых Hyperloops
Hyperloop One и Here сделали приложение для воображаемых Hyperloops
Патенты Microsoft Surface превратились в трехмерную концепцию
Патенты Microsoft Surface превратились в трехмерную концепцию
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.