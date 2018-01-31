Красный гигант π1 Gruis находится на расстоянии 530 световых лет, и он достигает конца своей естественной жизни. Вскоре ученые считают, что это станет планетарной туманностью. Но прежде чем он умрет, астрономы используют π1 Gruis, чтобы пролить свет на некоторые из секретов звездных явлений. Теперь, используя самые подробные изображения удаленной звезды, когда-либо захваченных, ученые подтвердили существующие теории о гигантских звездах на поздних этапах их жизни. Результаты были опубликованы в Nature.

Образ, о котором идет речь, был захвачен в декабре очень большим телескопом ESO, который на самом деле представляет собой массив из четырех разных телескопов. Используя четыре телескопа, астрономы действительно смогли просмотреть картины грануляции на поверхности π1 Gruis. Это, в свою очередь, привело к подтверждению существующих теорий о поверхностях гигантских звезд.

Звезды используют конвекцию, которая представляет собой процесс передачи тепла из-за движения молекул, для передачи энергии. Ученые предположили, что звезды размером с π1 Gruis должны иметь небольшое количество конвективных клеток, но они должны быть намного больше, чем у нашего солнца. Это потому, что плотность нашего солнца намного больше, чем плотность большого красного гиганта.

Теперь, благодаря непосредственному наблюдению поверхности π1 Gruis, группа ученых смогла определить, что грануляционные клетки на красном гиганте намного больше, чем у нашего солнца - 2000 км в поперечнике нашей звезды-хозяина, против 120 миллионов километров (или 27 процентов диаметра красного гиганта) на π1 Gruis. Это подтверждает то, что предсказали ученые. Это здорово открыть для себя захватывающие новые вещи о космосе, но это также подтверждает, что мы всегда были на правильном пути.