Вы когда-нибудь хотели бежать в виртуальной реальности, не врезаясь в настоящую стену? Скоро у вас будет шанс. Survios показала, что ее игра VF для настольных игр Sprint Vector запускает 13 февраля для HTC Vive, Oculus Rift и PlayStation VR. Научно-фантастический бегун выделяется уникальной схемой управления, в которой вы качаете руками, чтобы бежать, и двигаете головой, чтобы поворачиваться. В теории вы можете почувствовать, каково это - бежать с головокружительной скоростью, не делая этого на самом деле.

Тайтл включает в себя как однопользовательскую, так и многопользовательскую игру по 12 трекам, в комплекте с бонусами в стиле Wipeout и восемью игроками, которых вы можете настроить (включая бесплатный пакет для Олимпиады). Некоторые функции из геймплея будут казаться знакомыми. VR, безусловно, подсаживает на крючок, который коренным образом меняет опыт.