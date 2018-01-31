Искусственный интеллект уже повсюду, поэтому неизбежно вторжение в искусство. Yamaha показала новый вид технологии ИИ, который перевел движения известного танцора Кайджи Мориямы в музыкальные ноты на фортепиано, «форма выражения, которая сплавляет движения тела и музыку», - говорится в сообщении компании. Он использовал его во время концерта в Токио под названием «Mai Hi Ten Yu», танцевал и «играл» на пианино своим телом в сопровождении оркестра Берлинского филармонического оркестра «Scharoun».

Система Yamaha гарантирует, что танцор играет музыку, которая имеет смысл, а не просто случайные записи. Морияма держал четыре типа датчиков на спине, запястьях и ногах, которые переводили его движения в данные. ИИ затем мгновенно создает мелодии на основе базы данных MIDI-музыки. MIDI-данные затем отправляются на пианино Yamaha Disklavier, в этом случае грандиозный концерт стоимостью $ 150 000 + CFX, который переводит его в звук.

Хотя Морияма был в значительной степени ответственен за бит, эксперимент задает вопрос о том, насколько он фактически отвечает за музыку. Танцор объясняет, что он больше связан с этим, чем вы думаете. Музыка изменилась в зависимости от того, как он сбалансирован, позволяя ему эффективно создавать разные мелодии, используя все его тело.

Если движение тела должно быть точно настроено на ИИ, тогда легко понять, как танцор мог получить достаточно гранулированный контроль аккордов. Рассматривая это так, утверждение Yamaha о том, что «эта работа представляет собой устойчивый прогресс в стремлении к новым формам художественного выражения», сохраняется.