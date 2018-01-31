Fujifilm улучшила линейку беззеркальных камер начального уровня в ретро-стиле X-A5, обеспечив более быструю автофокусировку, сортировку видео 4K и вход микрофона. Новая модель оснащена 24,2-мегапиксельным датчиком Bayer (не X-Trans) с встроенным чипом, что делает автофокусировку вдвое быстрее своего предшественника X-A3. Исходная ISO также улучшилась с 6400 до 12 800, с максимальным диапазоном 100-51 200, включая расширение. Полноэкранный дисплей теперь позволяет фокусироваться касанием, делая фокусировку на сэлфи и видео намного более простой и понятной.

Видео в X-A5 теперь предлагает 4K, но оно ковыляет до 15 кадров в секунду и максимум пять минут, что делает его полезным только для высокоскоростного захвата фотографий или снимков с переменной фокусировкой Lytro. К счастью, теперь она обеспечивает захват 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду, поэтому с добавлением 2,5-миллиметрового входа микрофона и сенсорной автофокусировки X-A5 обладает потенциалом в качестве хорошей бюджетной камеры.

Благодаря новому сенсору и процессору Fujifilm обещает не только ускорение AF, но и лучшее воспроизведение тона кожи и распознавание предметов. Тем не менее, скорость серийной съемки остается такой же, как у X-A3 с респектабельными 6 кадрами в секунду. Fujifilm также добавила две новые расширенные функции фильтрации: «Fog Remove» и «HDR Art», в результате чего общее число достигло 17.

Наряду с камерой Fujifilm представила новый легкий, моторизованный зум, $ 300 XC 15-45 мм f / 3,5-5,6 OIS PZ. Он оптически стабилизирован и немного шире, чем модель XC 16-50 f / 3.5-5.6 от Fujifilm, что делает его более полезным в качестве обходного объектива.

X-A5 стоит 600 долларов с объективом XC 15-45 f / 3.5-5.6, поэтому она станет мощным заманчивым вариантом для покупателей, рассматривающих Canon M100 или Sony A6000. По той же цене Fujifilm предлагает, возможно, более красивый ретро-корпус, вход для микрофона и более универсальный комплектный объектив.