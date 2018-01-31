Хотя ученые в течение некоторого времени работали над растущими органами и частями тела, такими как уши, исследователи в Китае сделали это еще один важный шаг. У них выросли новые уши для пяти детей с микротией - дефект уха, который приводит к небольшим недоразвитым ушам и часто влияет на слух -которые они привили детям и продолжали наблюдать за развитием более двух лет. Работа важна, потому что это первое исследование такого рода и показывает, что подобные методы станут жизнеспособным вариантом в будущем.

Во-первых, ученые построили прототипы на основе здоровых ушей детей с использованием компьютерной томографии и трехмерной печати. Затем эти конструкции были засеяны клетками из недоразвитых ушей, микроорганизмов у детей и культивировались в течение трех месяцев. Затем команда имплантировала уши пятерым пациентам, которые с тех пор постоянно контролируются. Теперь у исследователей есть более двух лет наблюдений, и результаты являются многообещающими. Ни один из пациентов не отторг новые уши, четыре из пяти ушей развили хрящ после имплантации, и хотя у двух из них были небольшие искажения после операции, трое были здоровыми.

Есть некоторые вещи, которые следует отметить. Во-первых, эта концепция не нова. «В течение многих лет мы пытались собрать клетки у людей и расширять эти клетки на полимере, чтобы вырастить новую структуру», - сказала CNS Тесса Хэдлок, руководитель лицевой пластической и реконструктивной хирургии в Массачусетсе «Глаз и ухо», и мы «проделывали это у животных в течение длительного времени». Но есть еще несколько проблем. Конструкции, используемые в исследовании, изготовлены из материала, предназначенного для деградации с течением времени. До сих пор они, кажется, деградировали, как ожидалось, и растущие уши все еще сохраняют свою форму. Но более длительные эффекты материала все еще нуждаются в изучении. Кроме того, такое лечение, вероятно, будет дорогостоящим, потому что оно сложное и трудно масштабируемое.

Однако это все же большой шаг. Исследователи планируют следить за пятью случаями еще пару лет, и в их исследовании излагаются несколько направлений, в которые этот вид работы может быть продолжен в будущем. «Эта работа ясно показывает, что подходы к тканевой инженерии для восстановления слуха и других хрящевых тканей вскоре станут клинической реальностью», - сказала CNN профессор биомедицинской инженерии Университета Корнелла Лоуренс Бонассар. «Эстетика произведенной ткани сравнима с тем, что можно ожидать от лучших клинических процедур в настоящее время».