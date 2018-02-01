Sony не известна «умными» продуктами, предпочитая вместо этого, по-видимому, произвольное сочетание букв и цифр большую часть времени. Это, очевидно, имеет место с LF-S50G. Объявленный на IFA, первый смарт-динамик компании сравним по размеру с оригинальным Google Home, но заметно меньше, чем Sonos One. Он короткий и компактный, занимая минимальное пространство на столешнице, столе или тумбочке. Как и большинство его конкурентов, LF-S50G - это динамик на 360 градусов, который воспроизводит звук во всех направлениях.

Большая часть наружной стороны - это покрытие из ткани-сетки, за исключением основы из полированного хрома. Sony понимает, что вы можете оставить LF-S50G на кухне, поэтому можно будет снять крышку для чистки, если вы испачкали ее во время приготовления. Сам динамик также имеет рейтинг защиты от воды IPX3. Один элемент дизайна, который является уникальным для LF-S50G, представляет собой часы спереди. Это не является необходимостью, но это приятный штрих, и это означает возможность использования динамика в качестве будильника.

Первоначальная настройка сама по себе является легкой. Что касается встроенных элементов управления, первичные настройки на LF-S50G выполняются с помощью жестов без касания на верхней панели. Вы держите руку сверху и, следуя определенным движениям, вы можете настроить громкость, воспроизведение / паузу, пропустить песни или вызвать Google Assistant.

Единственные физические кнопки на LF-S50G находятся на задней части устройства. Там вы найдете варианты Bluetooth и выключение микрофона по обеим сторонам гнезда питания на этой блестящей серебряной основе. Поскольку Google Assistant нуждается в подключении WiFi для работы, то в основном LF-S50G используется для управления внешними устройствами. Конечно, вы также можете связать свою учетную запись музыкальной службы, поэтому вам не нужно передавать аудио с телефона или компьютера, за исключением нескольких случаев.

У подобных Amazon Echo и Google Home есть визуальные индикаторы, которые позволят вам узнать, что виртуальный помощник прослушивает или отвечает на ваш запрос. Sony LF-S50G также работает. Четыре белых точки, расположенные чуть выше часов спереди, загораются, когда вы говорите команду. И когда Google Assistant отвечает, все четыре подсвечиваются вместе. Там также есть кольцо белого света сверху устройства, которое загорается, когда вы используете управление жестов.

Sony превосходит Echo с точки зрения качества звука, а также оригинального Google Home. Компания имеет долгую историю в аудиооборудовании, поэтому неудивительно, что ее первый умный динамик звучит неплохо. Этот умный динамик звучит лучше всего на среднем уровне, где у него хорошее количество басов, а максимумы хранятся под контролем. Там нет искажений, но звук не так сбалансирован. Некоторые жанры звучат лучше других - в основном из-за отсутствия низкого тона. Однако эта проблема не уникальна для этого устройства. Многие из этих компактных интеллектуальных динамиков не могут собрать достаточное количество басов, и, как результат, борьба за качество звука.

LF-S50G компактен и непритязателен, но имеет привлекательный дизайн, поэтому он хорошо впишется на в полку или на кухонный стол.