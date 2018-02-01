Red Dead Redemption 2 выйдет 26 октября. Это дает вам чуть меньше девяти месяцев, чтобы объединить отряд для следующего приключения Rockstar Games в Dead West. Разработчики извинился за задержки - в мае прошлого года они обещали, что RDR 2 выйдет весной этого года, а до этого в планах значилась осенью 2017 года.

Они отметили, что буду использовать дополнительное время, чтобы добавить в игру больше стабильности для непревзойдённого конечного результата. Rockstar больше нечем было поделиться, но они отметили, что вскоре можно ожидать больше информации. До тех пор наслаждайтесь новыми скриншотами ниже.