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26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»

01.02.2018 20:52 9

26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»

Red Dead Redemption 2 выйдет 26 октября. Это дает вам чуть меньше девяти месяцев, чтобы объединить отряд для следующего приключения Rockstar Games в Dead West. Разработчики извинился за задержки - в мае прошлого года они обещали, что RDR 2 выйдет весной этого года, а до этого в планах значилась осенью 2017 года.
Они отметили, что буду использовать дополнительное время, чтобы добавить в игру больше стабильности для непревзойдённого конечного результата. Rockstar больше нечем было поделиться, но они отметили, что вскоре можно ожидать больше информации. До тех пор наслаждайтесь новыми скриншотами ниже.

26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»26 октября состоится выход игры «Red Dead Redemption 2»

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