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Игра «RunGunJumpGun» приходит на Nintendo Switch 8 февраля

02.02.2018 0:26 18

Игра «RunGunJumpGun» приходит на Nintendo Switch 8 февраля

Обманчиво-простой автоматический бегун RunGunJumpGun появиться на Nintendo Switch 8 февраля, согласно твиту его разработчиков, Good Shepherd. Игра впервые попала в iOS и Android в 2016 году, собрав армию фанатов, изначально заинтригованных своей простой предпосылкой - стрелять, прыгать, выживать - и впоследствии увлекшись ее захватывающим интеллектуальным дизайном уровней и мастерской сложности.

Под слегка измененным прозвищем ATOMIK: RunGunJumpGun, игра предложит игрокам Switch ту же самую нетерпеливую платформерную забаву - и всего за 8 долларов.

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