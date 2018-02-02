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Этот iPhone X-клон стоит всего 160 долларов

02.02.2018 21:00 9

Этот iPhone X-клон стоит всего 160 долларов

Очередная компания сделала телефон, который сильно похож на дизайн Apple, а еще немного на LG и Samsung. U18 Oukitel работает по предварительным заказам по цене 160 долларов, что делает его самым дешевым iPhone X, который ... совсем не является iPhone X. Но вы могли бы получить шесть из них по цене реального.

Аппаратный дизайн повсюду: посмотрите на эту окантовку Samsung или кнопку, вдохновленную LG, на задней панели. Однако, по крайней мере, телефон имеет батарею 4000 мАч.

Также имеется изогнутое стекло, обернутое по широкому экрану размером 5,8 дюйма соотношением сторон 21: 9, но остальная часть характеристик представляет собой смесь среднего и необычного. Есть процессор Octctore MediaTek 1,5 ГГц, 16-мегапиксельная установка с двумя камерами, и, несмотря на это, он имеет экран с разрешением 1512 х 720 пикселей, но опять же - это 160 долларов, хотя это для первых 999 покупателей. Затем цена достигнет отметки в 180 долларов для всех остальных.

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