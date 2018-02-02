Еще один месяц и игра Yakuza 6: The Song of Life выйдет в свет 17 апреля, после месяца задержки с ее первоначальной даты выпуска. Чтобы смягчить удар этого анонса, издатель Sega также показал дату запуска демо-версии Yakuza 6: она выйдет в прямом эфире 27 февраля на PlayStation 4, и сохраненые данные перейдут в полную игру.

«Это будет первый раз, когда у всех будет возможность сыграть в игру, и мы не можем дождаться, чтобы услышать, что вы думаете об этом», - пишет Sega в Twitter. «У нас есть много новых планов, чтобы показать в ближайшие недели, чтобы дать вам больше информации о серии, так что следите за обновлениями!»

Yakuza 6 вышла в Японии в конце декабря, закрыв мстительную сюжетную линию главного героя Kazuma Kiryu в вымышленном японском городе Камурочо. Якудза - это франшиза с открытым миром от третьего лица, известная своими передовыми персонажами и смешными побочными задачами. The Song of Life - седьмая игра в серии.