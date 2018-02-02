Mercedes-Benz начального уровня станет отправной точкой для трех новых функций. Голосовой центр информационно-развлекательной системы, MBUX, который продемонстрировали на CES, расширенная помощь вслепую, которая продолжается в течение трех минут после того, как автомобиль был припаркован, чтобы следить за приближением велосипедистов и новой частной функцией обмена автомобилями через приложение Mercedes Me. Это последнее, что важно, поскольку автопроизводители выясняют, как машины будут использоваться в будущем.

Генеральный директор Mercedes д-р Дитер Цетше отметил на сцене в Амстердаме о том, что функция совместного использования автомобилей предназначена для близких друзей и семьи. С его помощью ключ может быть оставлен в автомобиле для тех людей, которые заимствуют ваш автомобиль в течение определенного времени, не имея необходимости встречаться с владельцем. Полезно, когда вы на работе, а ваш близкий человек должен выполнить несколько поручений.

Совместное использование автомобилей не ново. Но создание системы автопроизводителем упрощает ее и делает частью транспортного средства, - это первый шаг к миру, в котором люди делят свои автомобили с людьми за пределами своих друзей и семьи за наличные. Автомобили тратят большую часть своего времени на стоянку, и если вы можете заработать дополнительные деньги от поездки, пока он стоит без дела, это бонус.

Цетше также отметил в ходе мероприятия, что поддержка и уровень безопасности для уровня S-класса будут доступны на новом A-классе. Ожидается, что A-Class появится в Европе в мае.