2018 год - год собаки в китайском календаре, и Razer празднует Spring Festival, приветствуя его специальным выпуском телефона Razer. Однако, если вы пройдете мимо красивой красной упаковки, вам все равно придется очень внимательно изучить, чем отличается этот телефон. Предполагается, что это «золотой» Razer Phone, но единственное, что изменилось, - это контур логотипа Razer с тремя головами змей на задней панели устройства. Вы также получаете некоторые эксклюзивные золотые стикеры Razer в упаковке, хотя нет жесткого подтверждения того, входят ли апельсины в комплект.

Телефон Razer был запущен в конце прошлого года под словом «смартфон», разработанный для геймеров, но это оказалось разочарованием. Этот ограниченная серия Gold Edition Razer Phones не собирается ничего делать, чтобы улучшить пользовательский интерфейс, но она может повысить коэффициент эксклюзивности - если прохожие будут достаточно внимательно рассматривать ваше устройство, чтобы заметить золотой логотип. Телефон по-прежнему оценивается в 699,99 доллара. Его можно будет приобрести в магазинах Гонконга.