Дэну Смиту было всего лишь 18 лет, когда он выиграл премию BAFTA Young Game Designers Award в 2016 году за прототип головоломки от первого лица. Теперь его создание почти готово поразить ваши консоли: издатель видеоигр Ripstone Games выпускает Spectrum Retreat на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в этом году. Игра помещает вас в неповторимо девственный отель в стиле ар-деко под названием The Penrose, где вам нужно решить головоломки с цветовой кодировкой и взять на себя физические проблемы, чтобы разгадать его секреты и решить загадку, окружающую ваше пребывание.

Смит сказал в заявлении, что законченная игра построена на механике, которую он разработал несколько лет назад, но «теперь они интегрированы со зрелой, поглощающей историей и настройкой», благодаря помощи Ripstone Games. «Мы тесно сотрудничали с Дэном, поскольку он вместе с нашими собственными художниками и программистами создал опыт, который оправдывает видение, которое он продемонстрировал в своей удостоенной наград премии BAFTA за 2016 год», - сказал издатель. «Головоломки обладают глубиной, которая предает возраст Дэна, и история дает реальную эмоциональную нагрузку».