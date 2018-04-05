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OnePlus подтверждает некоторые из основных характеристик 6 модели

05.04.2018 1:28 24

OnePlus подтверждает некоторые из основных характеристик 6 модели

Генеральный директор Пете Лау подтвердил некоторые слухи о спецификациях для OnePlus 6, и ясно, что компания будет поддерживать традицию характеристик, граничащих с избытком. Почти весь экран будет обрабатывать ожидаемый процессор Snapdragon 845 и до 8 ГБ оперативной памяти (последний вариант на OnePlus 5T), но он также будет иметь до 256 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Эта способность, конечно же, не является неслыханной среди гигантов, таких как Apple и Samsung, но относительно редкая среди небольших брендов.

Предыдущие слухи говорили о 6,3-дюймовом экране, 2,280 x 1080, 20- и 16-мегапиксельными задними камерами и передней 20-мегапиксельной камерой. Важно отметить, что базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти будет поставляться с 128 ГБ памяти или вдвое больше, чем исходящие 5Т и многие другие флагманы.

Вероятно, вам не придется долго ждать, чтобы узнать больше. В то время как OnePlus еще не объявила о событии, она обычно проводит эти тизерные кампании за несколько недель до того, как представит новый телефон. Большой вопрос - это стоимость. Цены OnePlus неуклонно поднимались вверх, и неудивительно, если 6 будет стоит дороже своих предшественников.

OnePlus подтверждает некоторые из основных характеристик 6 модели
OnePlus подтверждает некоторые из основных характеристик 6 модели
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