Пятница, 6 Апреля

Louis Vuitton теперь продает дорогой трекер для вашего дизайнерского багажа

05.04.2018 1:57 42

Louis Vuitton теперь продает дорогой трекер для вашего дизайнерского багажа

Ранее в этом году Louis Vuitton заявила, что работает над багажным трекером, который может сочетаться с некоторыми из их сумок. Это устройство теперь доступно. Louis Vuitton Echo, как его называют, соединяется с багажной линейкой роскошного дизайнера Horizon и, когда он вставлен в специальную резиновую ленту, он может обнаружить, когда багаж открыт. Он также работает от службы Monarch Sigfox, которая позволяет устройствам, таким как Echo, передавать данные по диапазону радиочастот в аэропортах по всему миру, что означает, что трекер будет работать на международном уровне.

Louis Vuitton Echo составляет чуть более 10 см в длину, под 2.5 см в ширину и чуть более чем на 1 см в высоту. А когда багаж находится в аэропортах, пользователи могут контролировать, где находятся их сумки, и посмотреть, были ли они открыты через приложение LV Pass. Устройство имеет шестимесячное время автономной работы и поставляется с тремя годами службы Sigfox. Тем не менее, Louis Vuitton Echo, естественно, немного дорогой. Он стоит 370 долларов.

Беззеркальная камера 4K Olympus E-PL9 прибывает за 600 долларов
Беззеркальная камера 4K Olympus E-PL9 прибывает за 600 долларов
Первый проектор DLP 4K JVC стоит 2,499 долларов
Первый проектор DLP 4K JVC стоит 2,499 долларов
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.