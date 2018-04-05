Ранее в этом году Louis Vuitton заявила, что работает над багажным трекером, который может сочетаться с некоторыми из их сумок. Это устройство теперь доступно. Louis Vuitton Echo, как его называют, соединяется с багажной линейкой роскошного дизайнера Horizon и, когда он вставлен в специальную резиновую ленту, он может обнаружить, когда багаж открыт. Он также работает от службы Monarch Sigfox, которая позволяет устройствам, таким как Echo, передавать данные по диапазону радиочастот в аэропортах по всему миру, что означает, что трекер будет работать на международном уровне.

Louis Vuitton Echo составляет чуть более 10 см в длину, под 2.5 см в ширину и чуть более чем на 1 см в высоту. А когда багаж находится в аэропортах, пользователи могут контролировать, где находятся их сумки, и посмотреть, были ли они открыты через приложение LV Pass. Устройство имеет шестимесячное время автономной работы и поставляется с тремя годами службы Sigfox. Тем не менее, Louis Vuitton Echo, естественно, немного дорогой. Он стоит 370 долларов.