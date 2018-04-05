JVC имеет ряд 4K проекторов, но самая дешевая модель - $ 3,999, и все они используют собственную технологию D-ILA для специальных технологий JVC.

Но JVC, наконец, склоняется вниз, чтобы обслуживать массы с помощью более традиционного DLP-проектора 4K HDR по (относительно) доступной цене в 2499 долларов. Новый LX-UH1 от JVC - это проектор с разрешением 2000 лм с динамическим коэффициентом контрастности 100 000: 1 и поддержкой HDR10. JVC любезно включила широкий диапазон вертикальных и горизонтальных углов сдвига объектива и сенсорный зум, поэтому установить этот проектор относительно легко и получить изображение, направленное на правильное место на стене.

Без каких-либо углубленных обзоров трудно сказать, что делает новый проектор JVC лучше, чем альтернативы Optoma или BenQ 4K, за пределами торговой марки. LX-UH1 начинает поставки в мае.