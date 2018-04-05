Olympus E-PL9 с 4K и трехосевой стабилизацией корпуса является хорошим примером того, как беззеркальные камеры выигрывают у потребителей, предлагая про-функции для небольшого количества наличных денег. Модель в ретро-стиле, ориентированная на туристический рынок, теперь прибыла в трех цветах (Pearl White, Onyx Black и Honey Brown) и будет продаваться за 600 долларов без объектива.

Другие функции включают тот же процесс TruePic VIII и 121-точечный автофокус с контрастным обнаружением, который находится на более крупном OM-D E-M10 Mark III. Это позволяет снимать всплески со скоростью до 9 кадров в секунду и быстрой скоростью автофокуса.

Другие функции включают в себя бесшумный режим и встроенную вспышку. Если вы предпочитаете, чтобы ваши камеры были в форме набора, вы можете получить E-PL9 с объективом размером 14-42 мм F3.5-5.6 EZ, сумкой для камеры, ремешком и 16-гигабайтной SD-картой за 699 долларов.