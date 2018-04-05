Трудно преувеличивать, насколько успешной была программа NASA Mars Rover. Эти маленькие транспортные средства проползли по различным участкам марсианского ландшафта, отправив бесценные данные. Но у этих роверов есть некоторые ограничения: они двигаются невероятно медленно. Более чем 2000 дней на Марсе, любитель-путешественник проехал около 18.5 км. Вот почему NASA одобрило исследовательское финансирование для совершенно нового типа исследователя: рой роботизированных пчел, контролируемых ИИ.

Исследователи из штата Алабама работают с командой в Японии для разработки «Marsbees». Каждый Marsbees был бы размером с шмеля, но с большими крыльями, которые необходимы из-за более тонкой марсианской атмосферы. Они будут путешествовать роем, позволяя этим роботизированным существам летать в атмосфере Марса, обследовать планету и делать широкий выбор показаний благодаря их мобильности.

У Marsbees была бы домашняя база: в этом случае, вероятно, какой-то крупный мобильный ровер, в котором могли бы перезарядиться Marsbees. Однако им не нужно было приземляться для передачи данных; все это произойдет по беспроводной сети.

Этот проект невероятно предварительный, но он, безусловно, имеет интересные перспективы. Это потенциально совершенно новый способ исследовать Марс. И один из 25 исследовательских проектов, которые NASA финансирует в ожидании отправки людей на Марс.