NASA может использовать рои роботизированных пчел для изучения Марса
Трудно преувеличивать, насколько успешной была программа NASA Mars Rover. Эти маленькие транспортные средства проползли по различным участкам марсианского ландшафта, отправив бесценные данные. Но у этих роверов есть некоторые ограничения: они двигаются невероятно медленно. Более чем 2000 дней на Марсе, любитель-путешественник проехал около 18.5 км. Вот почему NASA одобрило исследовательское финансирование для совершенно нового типа исследователя: рой роботизированных пчел, контролируемых ИИ.
Исследователи из штата Алабама работают с командой в Японии для разработки «Marsbees». Каждый Marsbees был бы размером с шмеля, но с большими крыльями, которые необходимы из-за более тонкой марсианской атмосферы. Они будут путешествовать роем, позволяя этим роботизированным существам летать в атмосфере Марса, обследовать планету и делать широкий выбор показаний благодаря их мобильности.
У Marsbees была бы домашняя база: в этом случае, вероятно, какой-то крупный мобильный ровер, в котором могли бы перезарядиться Marsbees. Однако им не нужно было приземляться для передачи данных; все это произойдет по беспроводной сети.
Этот проект невероятно предварительный, но он, безусловно, имеет интересные перспективы. Это потенциально совершенно новый способ исследовать Марс. И один из 25 исследовательских проектов, которые NASA финансирует в ожидании отправки людей на Марс.