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«Firewatch» - еще одна инди-игра, направленная на Nintendo Switch

05.04.2018 21:19 15

«Firewatch» - еще одна инди-игра, направленная на Nintendo Switch

Команда из Campo Santo приносит Firewatch на Nintendo Switch. Разработчики были заняты шлифовкой игры «вплоть до последней шпильки», чтобы улучшить производительность. В частности, оптимизации времени загрузки текстур и геометрии. «Мы знаем, что такое хорошая игра на Switch, и хотим, чтобы Firewatch тоже так понравилась», - пишет Campo Santo. Более того, эти обновления в конечном итоге пробиваются к версиям Mac, ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

«Нам повезло, что мы можем продолжать инвестировать и поддерживать однопользовательскую игру, которая вышла более двух лет назад, и мы больше гордимся Firewatch, чем большинством вещей, которые мы создали в жизни», - говорится в блоге. «Мы хотим, чтобы ее нашли и наслаждались как можно больше людей». Нет твердой даты выхода, но Campo Santo обещает, что переносная версия будет «скоро!».

«Firewatch» - еще одна инди-игра, направленная на Nintendo Switch
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