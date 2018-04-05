Компьютеры ZBook от HP всегда были нацелены на опытных профессионалов, но с прошлогодним X2 съемным гибридом компания начала изучать новые направления. Теперь HP добавляет откидной ПК в свою профессиональную семью - ZBook Studio x360 G5. Как и другие машины x360, у этого есть шарнир, который можно перевернуть полностью, позволяя использовать его как большой планшет или в ориентации палатки. HP также утверждает, что это самый мощный откидной аппарат, поскольку может быть сконфигурирован с 8-го поколением, шестиядерным процессором Intel Xeon и графикой Quadro P1000 от NVIDIA.

Компания придерживается своей стандартной эстетики ZBook для x360: металлический корпус, острые линии и отсутствие показного дизайна. Его 15,6-дюймовый дисплей может быть настроен на 1080p, а также 4K с технологией HP DreamColor, которая поддерживает 100 процентов спектра Adobe RGB и предлагает яркие 600 нит производительности. И если шестиядерный Xeon слишком большой, вы также можете выбрать процессор Core i5 8-го поколения и шестиядерный процессор i7. ZBook x360 также должен работать дольше, до 16 часов автономной работы, согласно HP, и он может заряжать до 50 процентов за 30 минут.

Если вы не в настроении для откидного ноутбука, есть новая рабочая станция ZBook Studio Mobile Workstation, которая включает все вышеперечисленные спецификации на традиционной рабочей станции. ZBook 15v, между тем, весит 2.1 кг и оснащен NVIDIA P600. И если вы вообще не заботитесь о размере, всегда есть базовая база HP ZBook 15 и 17, которая весит 2.6 кг и 3.1 кг соответственно. Тем не менее, 17-дюймовая модель может иметь более мощную графику NVIDIA P5200.

Все новые ZBooks от HP будут доступны в мае. X360 начинается с $ 1,499, а Studio - за $ 1299. ZBook 15v, между тем, начинается с $ 949.