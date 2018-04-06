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Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы

06.04.2018 1:02 57

Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы

В настоящее время восточный китайский город сообщает своим магазинам и ресторанам обменивать их маршрутизаторы Wi-Fi на одобренные правительством или платить штраф. По словам Abacus, магазины, расположенные в Циндао, провинция Шаньдун, должны будут заплатить до 18 589 долларов штрафа, если они не подчинятся.

Магазины и кафе, предлагающие горячие точки Wi-Fi, получили уведомление от полиции о «улучшении управления безопасностью в Циндао» путем переключения маршрутизаторов. Abacus узнал, что маркой маршрутизатора является Bihu (BHU), название которого примерно переводится в «Tiger Tecessary». Любопытно, что Bihu также предлагает смарт-маршрутизатор с блочным ключом.

Продавцы будут либо покупать маршрутизаторы у местного правительства за $ 16, либо платить $ 63 из своего кармана, в зависимости от того, где находится в Циндао их магазин. Любой из этих методов не будет бесплатным, но стоимость маршрутизатора бледнеет против потенциального штрафа. Полиция Циндао также заявляет в уведомлении, что они будут платить около одного цента за каждого человека, который каждый день подключается к маршрутизатору, это мера, предназначенная для постепенного возврата денег магазину.

Раньше у китайских маршрутизаторов из Netcore и DBL Technology, основанных в Шэньчжэне, были обнаружены бэкдоры, которые могли использовать мошенники для доступа. DBL, в частности, позже выпустила новое исправление для проблемы.

Было также установлено, что маршрутизаторы BHU имеют «множественные критические уязвимости» в отчете за 2016 год. Мошенники могли потенциально получить доступ к корню через учетные данные входа, жестко закодированные на маршрутизаторе, что позволит хакерам подслушивать веб-трафик или перенаправлять трафик в определенное место.

Любопытно, что полиция в Циндао опубликовала уведомление для одобренных правительством маршрутизаторов, но другие крупные города, такие как Пекин и Шанхай, еще не столкнулись с такой политикой.

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Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы
Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы
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