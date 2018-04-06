Пятница, 6 Апреля

Новый стартап хочет запустить на орбиту роскошную космическую гостиницу

06.04.2018 23:02 9

Новый стартап хочет запустить на орбиту роскошную космическую гостиницу

Такие компании, как Virgin Galactic и Blue Origin, стремятся вывезти туристов в космос в течение ближайших нескольких лет. Но если эти туристы хотят больше, чем просто полет, куда они могут пойти? Это то, что планирует Orion Span. На этой неделе компания объявила, что хочет разместить свою космическую гостиницу Aurora Station на орбите в 2021 году, чтобы начать прием гостей в 2022 году.

Если вы хотите заплатить за привилегию пребывания на станции Aurora, это будет стоить вам 9,5 миллионов долларов на человека в течение 12 дней. Эта цена является всеобъемлющей и включает в себя трехмесячную программу обучения и транспорт до и от космической станции на околоземной орбите. В отеле будет только четыре гостя за раз, вместе с двумя членами экипажа. Чтобы зарезервировать свое место на борту станции Aurora, вы можете заплатить (полностью возвращаемый) депозит в размере 80 000 долларов.

Конечно, Orion Span планирует партнерство с частными компаниями для транспортировки. Virgin Galactic взимает около 250 000 долларов за билет на туристическое место. Однако таких партнерств пока не объявлено, и эти компании не близки к готовности к оперативным полетам. Кроме того, это не единственная орбитальная космическая гостиница, которая в настоящее время находится в разработке.

В то время как Orion Span, безусловно, имеет высокие амбиции и планы, похоже, что у компании не совсем есть «все» из всего этого. Например, согласно SpaceNews, Orion Span построит станцию Aurora на объекте в Хьюстоне. Однако этот объект еще не построен. «Вероятно, это произойдет в ближайшие шесть-девять месяцев», - сказал SpaceNews генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунгер.

Дело не в том, что сама космическая станция сама по себе будет сложной - по словам Бунгера, это единый модуль, поэтому, когда она находится на орбите, дополнительной сборки не потребуется. Дело в том, что все, что касается космических путешествий, сложно. Хотя было бы очень круто иметь космическую гостиницу на орбите, в настоящее время неясно, сможет ли Orion Span выполнить амбициозные цели, которые она поставила перед собой.

Новый стартап хочет запустить на орбиту роскошную космическую гостиницу
Новый стартап хочет запустить на орбиту роскошную космическую гостиницу
Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы
Китайским городским магазинам приказали начать использовать утвержденные правительством маршрутизаторы
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.