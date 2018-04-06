Такие компании, как Virgin Galactic и Blue Origin, стремятся вывезти туристов в космос в течение ближайших нескольких лет. Но если эти туристы хотят больше, чем просто полет, куда они могут пойти? Это то, что планирует Orion Span. На этой неделе компания объявила, что хочет разместить свою космическую гостиницу Aurora Station на орбите в 2021 году, чтобы начать прием гостей в 2022 году.

Если вы хотите заплатить за привилегию пребывания на станции Aurora, это будет стоить вам 9,5 миллионов долларов на человека в течение 12 дней. Эта цена является всеобъемлющей и включает в себя трехмесячную программу обучения и транспорт до и от космической станции на околоземной орбите. В отеле будет только четыре гостя за раз, вместе с двумя членами экипажа. Чтобы зарезервировать свое место на борту станции Aurora, вы можете заплатить (полностью возвращаемый) депозит в размере 80 000 долларов.

Конечно, Orion Span планирует партнерство с частными компаниями для транспортировки. Virgin Galactic взимает около 250 000 долларов за билет на туристическое место. Однако таких партнерств пока не объявлено, и эти компании не близки к готовности к оперативным полетам. Кроме того, это не единственная орбитальная космическая гостиница, которая в настоящее время находится в разработке.

В то время как Orion Span, безусловно, имеет высокие амбиции и планы, похоже, что у компании не совсем есть «все» из всего этого. Например, согласно SpaceNews, Orion Span построит станцию Aurora на объекте в Хьюстоне. Однако этот объект еще не построен. «Вероятно, это произойдет в ближайшие шесть-девять месяцев», - сказал SpaceNews генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунгер.

Дело не в том, что сама космическая станция сама по себе будет сложной - по словам Бунгера, это единый модуль, поэтому, когда она находится на орбите, дополнительной сборки не потребуется. Дело в том, что все, что касается космических путешествий, сложно. Хотя было бы очень круто иметь космическую гостиницу на орбите, в настоящее время неясно, сможет ли Orion Span выполнить амбициозные цели, которые она поставила перед собой.