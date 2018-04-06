Если вы читали какую-либо научную фантастику, вероятно, вы слышали о субвокализации, о практике молчаливого произношения слов в вашей голове. Это обычное явление, когда мы читаем, но его только недавно начали использовать как способ взаимодействия с нашими компьютерами и мобильными устройствами. С этой целью исследователи Массачусетского технологического института создали устройство, которое вы носите на своем лице, и которое может измерять нервно-мышечные сигналы, срабатывающиеся при субвокализации.

В то время как белый гаджет теперь выглядит как какое-то странное медицинское устройство, привязанное к вашему лицу, легко видеть, как будущие приложения становятся все меньше и менее очевидными, а также полезны для нашей жизни в мобильных сетях. В системе MIT есть электроды, которые подбирают сигналы, когда вы вербализуете внутренне, а также наушники с костной проводимостью, которые используют вибрации, доставляемые костям вашего внутреннего уха, не мешая вашему ушному каналу. Сигналы отправляются на компьютер, который использует нейронные сети для различения слов. До сих пор система использовалась для развлечения, например, с просьбой указать время и сообщить о действиях вашего противника в шахматах.

«Мотивация для этого заключалась в том, чтобы создать устройство для увеличения интеллекта», - сказал студент MIT и ведущий автор Арнав Капур в своем заявлении. «Наша идея заключалась в том, что у нас есть более сложная вычислительная платформа, которая каким-то образом объединяет человека и машину, и это похоже на внутреннее расширение нашего собственного познания».