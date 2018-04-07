Doogee, известная своими «мужественными» телефонами, изготовила безрамочный 5,99-дюймовый телефон с аккуратным механизмом скольжения, который скрывает переднюю камеру. К сожалению, он также скрывает датчик освещенности и динамик. Концептуальное устройство впервые было обнаружено в видеоролике unboxing, опубликованном Аруном Мани, также известным как YouTuber Mrwhosetheboss.

Дизайн Doogee умный, потому что он ловко решает проблему необходимости в жирной рамке или надрезах, вырезанных на дисплее, чтобы разместить камеру и датчики, упакованные в верхнюю часть современных телефонов. Это напоминает HTC 7 Surround, в котором используется слайдер, чтобы скрыть передний динамик «бумбокса» устройства. Существует крошечная рамка, которая окружает экран, но Mix 4 по-прежнему имеет впечатляющее соотношение между экраном и телом около 97 процентов. Мани говорит, что размер экрана сравним с Samsung Galaxy S9. Значок отпечатка пальца можно увидеть на экране телефона, что говорит о том, что предстоящее производственное устройство будет поставляться с сканером отпечатков пальцев в экране.

Meta Mix 4 обеспечивает удобный щелчок, когда он скользит на место, и его двухслойная конструкция делает его немного толстым (по сравнению с другими телефонами) на 11 мм. Спецификации телефона немного отличаются от видимых двойных задних камер, хотя компания действительно сообщила, что планирует использовать процессор Snapdragon.

Пока еще нет слова, когда Mix 4 поступит в продажу.