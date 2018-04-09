Компания Apple недавно сообщила, что она наняла начальника отдела Искусственного Интеллекта Google, для развития своего ассистента Siri. Ни для кого не является секретом, что когда речь заходит об умных голосовых помощниках в телефонах, таких как - Алекса или Google Assistant, Siri будет худшим из всех. То, что компания Apple показала свою Siri за долго до того, как это сделал Amazon и Google, с тех пор, новый ассистенты от сторонних компаний превзошли Siri, по всем направлениям, от функциональности, до производительности. Это связано с тем, что Amazon и Google не сидели сложа руки и эти годы, активно вкладывали миллионы долларов в исследования искусственного интеллекта, делая своих голосовых помощников умнее и способными к машинному обучению с течением времени.

Компания Apple наверстывает упущенное время, встраивая в свои флагманские модели чипы дополненной реальности и улучшенного машинного обучения. Развитие не ограничивается только техническими фишками. Они так же расширяют штат команды, занимающийся разработкой Siri открыв 161 вакансию, для найма ряда сотрудников и самое главное, был нанят Руссо Салахутдинов и Carnegie Mellon в прошлом году, что они возглавили отдел по поисковым возможностям Siri. На это неделе, так же подтвердили слух, о переходе в Apple главы Google AI Джона Джаннандреа. По словам Эппл, он возглавит направление машинного обучения и искусственного интеллекта и будет отчитываться о результатах непосредственно главе корпорации Тиму Куку.

Когда дело доходит до поисковых возможностей, Siri трудно соперничать с Google Assistand хотя бы потому, что гугл являются королями поиска информации в сети. Но она может поумнеть в другом направлении. Например, правильно отвечать на последующие вопросы. К примеру, если спросить Siri - «Кто сейчас президент Америки?», а потом, «Кто его жена?», Siri не понимает, что речь идет о жене президента и выдает кучу мусора из сети по, запросу - «Жена». Задав тот же вопрос ассистенту Гугл, он назвал точный ответ и даже начал предлагать список его бывших жен, как дополнительную информацию. Когда у Siri в последующем спрашивали про ее рост или вес, она не давала прямых ответов, когда Гугл ассистент показывал верную информацию. Обращаем ваше внимание, что вы не сможете воспользоваться всеми прелестями, которые нам готовит Apple, если ваш гаджет сломан! Обратитесь в PlanetiPhone.ru для выполнения качественно ремонта заранее, что бы познать полноценный комфорт, с запуском обновленного помощника.

Конечно, мы не ожидаем от помощников, что они ответят на сложные вопросы, но они должны отвечать на простые вопросы, на уровне дет сада. Так как у Джаннандреа есть опыт в разработке распознавания голоса и поисковой выдаче, велика вероятность серьезного продвижения Siri в это области. К тому же, Siri должна научить лучше понимать вас, как личность. Ваши интересы и хобби. Если спрашивать у нее счет любимой футбольной команды, она запомнит это. Вам не придется каждый раз задавать подробный вопрос, - «Какой счет Спартак - Локомотив в матче *****». Достаточно будет спросить - «Как дела у красно белых?» и Siri проведет ассоциации, сложит ваши интересы, сделает поиск по сети по подобным словосочетаниям и выдаст вам именно то, что вы имели в виду, серьезно облегчая поиск и понимая вас с полуслова.