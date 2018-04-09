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Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов

09.04.2018 21:32 30

Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов

Blackmagic Design представила 4K-версию своей популярной портативной RAW-камеры на NAB 2018. Pocket Cinema Camera 4K оснащена полноразмерным двухканальным датчиком ISO Micro Four Thirds и может записывать 4K HDR RAW с разрешением 4,096 x 2,160 и 60 кадров в секунду в 12-битном RAW или 10-битном ProRes. Лучше всего, что она стоит 1295 долларов, что почти вдвое меньше, чем у видеокамеры Panasonic GH5, что делает ее самой дешевой 4K RAW-камерой.

Pocket Cinema Camera4K (назовем ее BMPCC 4K) имеет совершенно новое тело, намного более современное, чем оригинальное. Она построена с использованием углеродного волокна, а не металла, что делает ее легче, как сказали в Blackmagic Design. Она также обладает большим захватом и большим набором кнопок для записи, ISO, затвором, диафрагмой, балансом белого и другими функциями. Большинство из этих вещей контролировались с заднего дисплея раньше, поэтому новая модель должна работать намного лучше.

Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов

Оригинальный BMPCC имел крепление Micro Four Thirds, но использовался датчик уменьшенного размера. К счастью, BMPCC 4K имеет полноразмерный датчик Micro Four Thirds с собственным разрешением DCI 4K (4,096 x 2,160) и 13 остановками динамического диапазона. Как и в случае с GH5s от Panasonic, она использует полную ширину сенсора, чтобы максимизировать область обзора, и двойной ISO на основе максимальной настройкой ISO 25 600 для лучшей работы с низким уровнем освещенности. Нет никаких признаков автофокуса или стабилизации в теле.

Видео можно записывать на стандартные карты SD, UHS-II или CFast 2.0 как в ProRes, так и в RAW, до 4K 60 кадров в секунду или обрезать 1080P со скоростью 120 кадров в секунду. BMPCC также предлагает новый технический поворот: вы можете записывать видео 4K непосредственно на мультимедийный диск через порт расширения USB-C. «Это означает, что клиенты могут быстрее перенастраивать проекты, потому что им не нужно передавать файлы», - сказали в Blackmagic Design.

BMPCC имеет 5-дюймовый сенсорный экран, который намного ярче, чем был на оригинале. Это можно использовать для съемки кадров и проверки фокуса, или настройки меню и добавления метаданных. Другие функции включают гистограммы, фокус и пиковые индикаторы и 3D LUT. HDR может быть напрямую записана с использованием расширенного видеорежима, что сокращает значительную часть обычного отнимающего много времени пост-продакшн.

Вы можете записывать звук с разъема 3,5 мм или профессиональных мини-XLR-входов с фантомным питанием, и, да, есть разъем для наушников. Срок службы батареи был слабым местом на первой BMPCC, но в новой модели используются батареи LP-E6, которые можно заряжать через порт USB-C или через блокирующий разъем питания постоянного тока.

Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов

Blackmagic также выпустила DaVinci Resolve 15, «массовое обновление» своих популярных визуальных эффектов, графику движения и пакет редактирования. Пакет Fusion compositing VFX теперь интегрирован в Resolve 15, предлагая «истинное трехмерное рабочее пространство с более чем 250 инструментами для компоновки, векторной краски, частиц, манипулирования, ротоскопии, текстовой анимации, стабилизации отслеживания и т.д.». Оно включает поддержку Apple Metal и распознает несколько графических процессоров и CUDA для повышения скорости.

Для колористов DaVinci Resolve 15 получает расширенную поддержку HDR с улучшениями для кодирования Dolby Vision HDR и Samsung / Amazon HDR10 +. Между тем редакторы получают «значительно улучшенные времена загрузки» и такие функции, как уложенные в таймер сроки и вкладки временной шкалы, улучшенная настройка клавиатуры, стабилизация изображения на странице редактирования и многое другое. Наконец, есть обновление для аудио приложения Fairlight с такими функциями, как ADR, коррекция высоты тона, нормализация и поддержка кросс-платформенных плагинов.

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Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов
Blackmagic выпустила новую камеру 4K RAW за 1,295 долларов
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