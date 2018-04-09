Blackmagic Design представила 4K-версию своей популярной портативной RAW-камеры на NAB 2018. Pocket Cinema Camera 4K оснащена полноразмерным двухканальным датчиком ISO Micro Four Thirds и может записывать 4K HDR RAW с разрешением 4,096 x 2,160 и 60 кадров в секунду в 12-битном RAW или 10-битном ProRes. Лучше всего, что она стоит 1295 долларов, что почти вдвое меньше, чем у видеокамеры Panasonic GH5, что делает ее самой дешевой 4K RAW-камерой.

Pocket Cinema Camera4K (назовем ее BMPCC 4K) имеет совершенно новое тело, намного более современное, чем оригинальное. Она построена с использованием углеродного волокна, а не металла, что делает ее легче, как сказали в Blackmagic Design. Она также обладает большим захватом и большим набором кнопок для записи, ISO, затвором, диафрагмой, балансом белого и другими функциями. Большинство из этих вещей контролировались с заднего дисплея раньше, поэтому новая модель должна работать намного лучше.

Оригинальный BMPCC имел крепление Micro Four Thirds, но использовался датчик уменьшенного размера. К счастью, BMPCC 4K имеет полноразмерный датчик Micro Four Thirds с собственным разрешением DCI 4K (4,096 x 2,160) и 13 остановками динамического диапазона. Как и в случае с GH5s от Panasonic, она использует полную ширину сенсора, чтобы максимизировать область обзора, и двойной ISO на основе максимальной настройкой ISO 25 600 для лучшей работы с низким уровнем освещенности. Нет никаких признаков автофокуса или стабилизации в теле.

Видео можно записывать на стандартные карты SD, UHS-II или CFast 2.0 как в ProRes, так и в RAW, до 4K 60 кадров в секунду или обрезать 1080P со скоростью 120 кадров в секунду. BMPCC также предлагает новый технический поворот: вы можете записывать видео 4K непосредственно на мультимедийный диск через порт расширения USB-C. «Это означает, что клиенты могут быстрее перенастраивать проекты, потому что им не нужно передавать файлы», - сказали в Blackmagic Design.

BMPCC имеет 5-дюймовый сенсорный экран, который намного ярче, чем был на оригинале. Это можно использовать для съемки кадров и проверки фокуса, или настройки меню и добавления метаданных. Другие функции включают гистограммы, фокус и пиковые индикаторы и 3D LUT. HDR может быть напрямую записана с использованием расширенного видеорежима, что сокращает значительную часть обычного отнимающего много времени пост-продакшн.

Вы можете записывать звук с разъема 3,5 мм или профессиональных мини-XLR-входов с фантомным питанием, и, да, есть разъем для наушников. Срок службы батареи был слабым местом на первой BMPCC, но в новой модели используются батареи LP-E6, которые можно заряжать через порт USB-C или через блокирующий разъем питания постоянного тока.

Blackmagic также выпустила DaVinci Resolve 15, «массовое обновление» своих популярных визуальных эффектов, графику движения и пакет редактирования. Пакет Fusion compositing VFX теперь интегрирован в Resolve 15, предлагая «истинное трехмерное рабочее пространство с более чем 250 инструментами для компоновки, векторной краски, частиц, манипулирования, ротоскопии, текстовой анимации, стабилизации отслеживания и т.д.». Оно включает поддержку Apple Metal и распознает несколько графических процессоров и CUDA для повышения скорости.

Для колористов DaVinci Resolve 15 получает расширенную поддержку HDR с улучшениями для кодирования Dolby Vision HDR и Samsung / Amazon HDR10 +. Между тем редакторы получают «значительно улучшенные времена загрузки» и такие функции, как уложенные в таймер сроки и вкладки временной шкалы, улучшенная настройка клавиатуры, стабилизация изображения на странице редактирования и многое другое. Наконец, есть обновление для аудио приложения Fairlight с такими функциями, как ADR, коррекция высоты тона, нормализация и поддержка кросс-платформенных плагинов.