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Автомобиль Audi из игры «Gran Turismo» будет участвовать в Формуле E

09.04.2018 21:49 9

Автомобиль Audi из игры «Gran Turismo» будет участвовать в Формуле E

Audi первоначально создала Vision Gran Turismo для PlayStation 4, исключительно для виртуальных гонок. Но теперь компания строит эту модель как полноценный концептуальный автомобиль. Электрический e-tron Vision Gran Turismo будет соревноваться в Формуле E, начиная с гонки в Риме в субботу, 14 апреля.

Первоначально E-Tron Vision Gran Turismo был создан для пятнадцатилетия Gran Turismo. Несколько автопроизводителей разработали автомобили для видеоигры, а затем дебютировали в качестве концептуальных автомобилей на торговых выставках. Тем не менее, Audi - первая на самом деле работающая машина, которая будет соревноваться на гоночной трассе.

«Хотя дизайн виртуального автомобиля позволяет гораздо большую свободу и создание концепций, которые на практике трудно реализовать, мы не хотели ставить чисто фиктивную концепцию на колесах», - сказал главный дизайнер Audi Марк Ликт. «Наша цель - полностью функциональный автомобиль». И действительно, компания достигла этой цели, поскольку автомобиль скоро дебютирует на гоночной трассе.

Автомобиль Audi из игры «Gran Turismo» будет участвовать в Формуле E
Автомобиль Audi из игры «Gran Turismo» будет участвовать в Формуле E
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