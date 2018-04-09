HDR стал таким же важным, как 4K для потоковых и Blu-Ray пользователей, которые заботятся о том, чтобы посмотреть фильмы и сериалы так, как их создавали. Поэтому Sony представила новую видеокамеру FS5 II стоимостью 4 750 долларов. Она поддерживает RAW 4K (через внешний рекордер), такой как RED, Arri и другие соперники, но включает в себя поворот с Instant HDR. Это позволяет как выводить HDR в прямом эфире для трансляции, так и в превью на съемочную площадку, сохраняя при этом детали для тонкости в пост-продакшн.

FS5-II может обрабатывать 60 кадров в секунду с высокой частотой записи 4K, снимать 4K при 120 кадрах в секунду в четырехсекундных всплесках и выводить 240 кадров в секунду 1080p в течение восьми секунд. Внутри она может захватывать 8-бит 4K со скоростью 30 кадров в секунду или HD со скоростью до 120 кадров в секунду. Atomos также объявила, что ее 7-дюймовый монитор / рекордер Shogun Inferno поддерживает FS5-II. Это означает, что многие профессионалы в области производства могут использовать для захвата RAW 4K с использованием нового формата ProRes RAW от Apple. FS5 II также содержит новую науку о цветах, которая улучшает тона кожи, общая жалоба на последнюю модель.

Как отмечает News Shooter, большинство функций, помимо внутренней записи HD на 120 кадров в секунду, приходили к предыдущей модели с помощью (платных) обновлений прошивки. В отличие от Panasonic с GH5 и GH5s, Sony избегает размещения таких функций, как 10-битная внутренняя запись на своей линейке A7, чтобы избежать каннибализации ее дорогих профессиональных продуктов.

Sony также выпустила пару небольших видеокамер. PXW-Z280 использует три полудюймовых CMOS-сенсора и может записывать 4: 2: 2 10-бит 4K со скоростью 60 кадров в секунду, в то время как PXW-Z190 использует три 1/3-дюймовые чипы и может также обрабатывать 4: 2: 2 10-битное видео 4K.