Mercedes-Benz присоединяется к рядам автопроизводителей, работающих на гипер-роскошных EV. В беседе с Autocar большой лидер подразделения автомобильной отрасли Майкл Кельц пообещал электромобиль «на уровне» элитного седана S-класса. Пока еще не предоставили много деталей, но подтвердили имя автомобиля - EQ S.

Ранее компания обещала электрические версии всех своих автомобилей к 2022 году, но EQ S может быть готов к 2020 году.

EQ S может быть очень важным. Ведь наличие параллели с S-классом может дать EV степени престижа, которой они раньше не обладали - это был бы одним из первых EV для клиентов со своими шоферами.