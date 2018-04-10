ZTE, вероятно, думает, что «два всегда лучше, чем один» при разработке своего нового концептуального телефона, решив добавить две выемки. ZTE Iceberg имеет выемку сверху и снизу дисплея, согласно данным, предоставленным WinFuture, в сочетании безрамочного экрана. Нижняя выемка содержит фронтальный динамик телефона, в то время как верхний паз содержит камеру селфи, датчик для окружающего освещения и динамик для телефонных звонков.

ZTE не останавливает эксперимент. Как ни странно, у Iceberg также были подняты края стекла на каждом углу, которые придают телефону более угловатый вид, чем обычный смартфон. Это заставляет телефон выглядеть немного как футуристический артефакт или как будто он заключен в лед, отсюда и название Iceberg.

Более традиционно ZTE Iceberg имеет две задние камеры и датчик отпечатков пальцев на задней панели. Он также имеет порт для интеллектуального разъема, который может превратить телефон в бумбокс или зум-камеру, как вы можете сделать с помощью телефона Moto Z через Moto Mods. Телефон может появиться в следующем году, но нет никакой гарантии, что он станет чем-то большим, чем просто концепция.