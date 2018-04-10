Western Digital сделала три внешних SSD для видео создателей, работающих с большими файлами. Большинство из них - диски для хранения видео, ориентированные на бизнес, учитывая высокие цены и объем хранения. Три новых диска поддерживают высокую скорость передачи и имеют огромное количество хранилищ (до 16 ТБ). Приводы предназначены для того, чтобы видеопроизводители быстрее загружали со скоростью до 2800 МБ / с, чтобы они могли лучше справляться с большими файлами RAW 4K и 8K, которые занимают много места и, как правило, медленно загружаются.

Первый, G-Drive Mobile Pro SSD, позволяет редактировать 8K видео с высокой частотой кадров и в полном разрешении. Western Digital утверждает, что с помощью G-Drive вы можете «переносить столько же, сколько весит терабайт медиа за семь или менее минут». Он также предназначен для путешествий и предотвращения перегрева. G-Drive Mobile Pro имеет порт Thunderbolt 3, который позволяет редактировать видео на улице и хранить до терабайта данных. Этим летом SSD становится доступным и стоит $ 660 за 500 ГБ памяти или $ 1,050 за 1 ТБ памяти.

Тогда есть SSD-накопитель G-Drive Pro, который похож на Mobile SSD, но предназначен для использования на рабочем месте. Скорость передачи и полное разрешение видео, которое он может обрабатывать, одинаковы, но он поставляется с двумя портами Thunderbolt 3 вместо одного, а порты могут быть подключены к пяти дополнительным устройствам. Варианты хранения: 960 ГБ за 1 400 долларов, 1,92 ТБ (2,100 долларов), 3,84 ТБ (4 100 долларов) и огромные 7,68 ТБ (7 600 долларов). Pro SSD поставляется в мае.

Наконец, для тех, кто имеет дело с гигантскими файлами, которые превышают 7 ТБ, есть SSD G-Speed Shuttle, который поддерживает редактирование HD, 8K, VR и VFX. Он имеет восемь съемных твердотельных накопителей и доступен в этом месяце. Опция 8 ТБ стоит 5 100 долларов, а 16 ТБ обойдется в 7 600 долларов.